Поварницын: «В этом сезоне я наконец-то подружился с тренировочным процессом и со своей головой»

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался об итогах прошедшего сезона.

«Я думаю, что все еще впереди. Но в этом сезоне я наконец-то подружился с тренировочным процессом, со своей головой. Также рядом были грамотные наставники, которые подтолкнули в нужное русло. В принципе у меня давно такого не было, чтобы я получал удовольствие от того, что соревнуюсь. Это большой шаг для меня», — приводит Sport24 слова Поварницына.

Также он ответил на вопрос, какая гонка в сезоне-2022/23 ему запомнилась больше всего.

«Мне, несмотря на мой результат, очень понравился на чемпионате России в Ханты-Мансийске масс-старт. Эдик Латыпов и Серохвостов решили показать, что такое настоящая скорость на первом круге. В принципе они гонку сразу завели, с самого старта. Мне удалось за них зацепиться и продержаться. Еще понравился суперпасьют на чемпионате России в Ижевске», — добавил биатлонист.

По итогам сезона-2022/23 Поварницын занял второе место в общем зачете Кубка России и пятое — в Кубке Содружества. Также в этом году 29-летний биатлонист стал победителем суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске.