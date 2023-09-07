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Сегодня, 12:31

Поварницын поделился эмоциями от второго места в первой гонке на Кубке Содружества

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от спринта на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Поварницын допустил два промаха на двух огневых рубежах и занял второе место, уступив 48,2 секунды белорусу Антону Смольскому.

— Тренеры сборных команд нас не бросили и все равно делают подсказки, — сказал Поварницын. — Нам в этом плане повезло. Они ведут нас по трассе.

Кто пристреливал к гонке?

— Тренеры сборной Тюмени. Им тоже огромное спасибо. Вообще, приятно, что нам помогают и никто не оставляет.

Бабиков говорил, что ты будешь одним из лидеров. Что об этом думаешь?

— Отношусь положительно. Если мои сокомандники так считают, пусть будет так. Я настроен, ментально готов к этому. Это то, что мне нужно. Я давно хотел выйти на новый уровень в своей подготовке.

Гонка преследования у мужчин на первом этапе Кубка Содружества пройдет в субботу, 9 сентября.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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