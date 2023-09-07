Логинов: «Продолжаю выступать, потому что чувствую ответственность. Биатлон в России переживает не самые легкие времена»
Двукратный призер Олимпиады Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Логинов занял пятое место, после чего сообщил, что не будет участвовать в двух оставшихся гонках этапа.
— Не летал в облаках перед этим стартом. Не рассчитывал ни на какие места. Решил попробовать свои силы. Долго думал, надо ли стартовать.
— Два человека из трех вашей группы «в цветах». Можно ли считать ее сильнейшей на данный момент?
— Во всяком случае мы делегировали нашего самого сильного в топ-3 (Александр Поварницын занял второе место. — Прим. «СЭ»). Значит, все идет по плану.
— Как себя чувствуешь? Правильно ли понимаю, что в начале подготовительного сбора был совсем разобран?
— Совсем разобран — немножко неправильные слова. Больше 40 минут в июне не мог тренироваться. В принципе хорошо, что я вообще начал тренироваться.
— Были моменты, когда думал, нужно ли тренироваться дальше?
— Конечно. Через день.
— Что мотивировало дальше продолжать?
— Ответственность перед теми же ребятами из нашей группы, перед болельщиками. Я прекрасно понимаю, что биатлон в России переживает не самые легкие времена. Думаю, что это как-никак поможет популяризации.
— Антон Смольский тебя назвал одним из главных конкурентов. Что об этом думаешь?
— Я думаю, что он немножко слукавил. Даже сильно слукавил. В отличие от некоторых он меня в июне видел.
Первый этап Кубка Содружества в Сочи проходит с 7 по 10 сентября. 9 сентября у мужчин пройдет гонка преследования, на 10 сентября запланирован масс-старт.