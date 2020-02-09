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Поршнева заняла пятое место в масс-старте на IBU

14:51
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На этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) состоялся женский масс-старт.

Победу одержала норвежка Ида Лин. На второй позиции немка Франциска Хильдебранд. Третьей стала украинка Юлия Журавок.

Лучшая среди россиянок Анастасия Поршнева на пятом месте. Шестой стала Виктория Сливко, девятой — Ульяна Кайшева.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Ида Лин (Норвегия) — 37.22,5 (2 шт. круга)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — отставание 13,6 (1)

3. Юлия Журавок (Украина) — 20,8 (1)

4. Тамара Штайнер (Австрия) — 29,9 (0)

5. Анастасия Поршнева (Россия) — 32,6 (3)

6. Виктория Сливко (Россия) — 34,3 (2)

9. Ульяна Кайшева (Россия) — 58,0 (4)

11. Полина Шевнина (Россия) — 1.11,9 (2)

18. Анна Никулина (Россия) — 1.41,5 (6)

40. Наталья Гербулова (Россия) — 3.42,9 (5)

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