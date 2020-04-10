Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

В прошлом сезоне российскую команду возглавлял Анатолий Хованцев. С мужской командой работает Сергей Белозеров, с женской — Виталий Норицын.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова. В 2016 году возглавлял сборную Белорусии, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.