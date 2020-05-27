Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера сборной России

16:14
Валерий Польховский. Фото СБР
Валерий Польховский. Фото СБР
Теги:

Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на пост главного тренера сборной России по биатлону. Эта должность пока останется вакантной.

— Польховский не остается, на данный момент другой кандидатуры пока не будет, — приводит ТАСС слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Сегодня прошло заседание правления СБР, на котором в очередной раз обсуждался спорный вопрос формирования тренерского штаба сборной страны на следующий сезон.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8578409

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир