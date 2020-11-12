Польховский назвал лидера мужской сборной России на данный момент. И это не Логинов

Главный тренер сборной России Валерий Польховский считает Евгения Гараничева лидером мужской команды на данный момент.

«В своем привычном режиме отработал Евгений Гараничев. Первое и второе места на контрольных тренировках показали его хорошее состояние. На сегодня именно Гараничев — лидер сборной России», — цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.

«Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. По его словам, в техническом плане он сейчас поймал те ощущения, которых у него не было уже давно. Результаты говорят сами за себя, хотя Гараничев никогда сильно в декабре не бежал, форма к нему приходила в январе. Но теперь и к декабрю готов хорошо. Мы знаем его статистику, его возможности. Я уверен, что Гараничев еще способен прибавить», — заявил Польховский.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.