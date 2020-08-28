«Пока ближе к стороне выживания». Майгуров рассказал о бюджете ОКР

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о ситуации с бюджетом организации.

— Вы уже озвучивали важные цифры: бюджет выживания для СБР — это 60-70 миллионов рублей в год, бюджет развития — 200 миллионов. К какому из этих полюсов ваши показатели ближе на данный момент?

— Пока ближе к стороне выживания. Нам нужно снизить долговое «наследство», и мы уже сделали определенные шаги в этом направлении, — цитирует Майгурова сайт ОКР. — Цели, которые мы намечаем, достижимы и реальны. Да, для бизнеса время непростое, но этим вопросом все равно нужно заниматься, а не сидеть и ждать, когда наш Попечительский совет или кто-то еще окажет поддержку. Есть варианты, мы уже проводим встречи с нашими потенциальными финансовыми партнерами. Думаю, через пару-тройку месяцев смогу ответить на этот вопрос более развернуто.

— В прошлом году сборную сотрясали скандалы вокруг личных спонсорских контрактов ведущих спортсменов. Сейчас такая ситуация исключена?

— Думаю, что исключена. Соглашение, подписанное в прошлом году, автоматически пролонгировалось для тех спортсменов, которые остались в сборной. Мы разослали аналогичные договоры тем, кто впервые привлечен в главную команду. Никаких возражений с их стороны не было. Индивидуально мы готовы говорить с каждым — обсуждать, договариваться, а не работать в одностороннем порядке.