Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете в Поклюке

Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке, информирует официальный сайт СБР. Завтра на старт выйдут: Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова – на втором, Светлана Слепцова – на третьем, Анастасия Загоруйко – на четвертом этапе.

Начало гонки – в 16:30, "СЭ" проведет текстовую трансляцию эстафеты.

Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Поклюке