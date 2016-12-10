Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете в Поклюке

Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке, информирует официальный сайт СБР. Завтра на старт выйдут: Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова – на втором, Светлана Слепцова – на третьем, Анастасия Загоруйко – на четвертом этапе.
Начало гонки – в 16:30, "СЭ" проведет текстовую трансляцию эстафеты.
Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Поклюке
alex1966
У Супер Светы жмет левый ботинок, как-бы мозольку не натерла сегодня в эстафете. Варежки ей выдали.
16:11 11 декабря
alex1966
K.Gorlanov - вы нашей женской сборной просто льсти .................
15:45 11 декабря
alex1966
Петя 30-го места не будет, команд меньше стартует.
15:44 11 декабря
alex1966
Жаль что нет еще одного Рикко Гросса, может быть тогда и наши тетки подтянулись бы к лидерам. И в состав привлек-бы молодежь как в мужской команде.
15:41 11 декабря
Leo Hawk
Урфин_Я, потому что в Украине денег нет и они просто соревнуются, а у нас осваивают бюджет.
14:02 11 декабря
Урфин_Я
Вот почему украинки взяли Меркушину сраз после победы на ИБУ в состав эстафеты??? А наши Ульяну не могут!? Ведь явно нужна она!!! Виграет преследование сегодня 100%. Интересно что скажет ТШ женский???
12:30 11 декабря
PallMall
Будет здорово, если попадем в ТОП-6.
04:27 11 декабря
Пушкарь в теме
В десятку-то попадем,а???
03:05 11 декабря
vitvk
На старт-то выйдут,вопрос - до финиша-то доедут?
01:36 11 декабря
vitvk
После удачного выступления наших парней этот кошмар может и прокатить...Кроме Подчуфаровой ,остальные трое должны понимать,что Зайцевой,Богалий и Вилухиной нет,и вытаскивать,как обычно,из дерьма их будет просто некому...Поэтому бояться будут не только соперниц,но и самих себя.Не факт,что эта сборная победила бы на Кубке России.Дожили - выбирать не с кого...
01:34 11 декабря
Гаттузо зол!
А где Богалий? Она бы смогла. Факт.
23:37 10 декабря
CSKA79
Света, как тебе это удается???
23:28 10 декабря
Armeez57
Как то и смотреть не на что,с такой стабильностью снизу!! И как обычно отмазки,когда уже вы будете бегать,а не отдыхать за счет людей!!!
23:02 10 декабря
m33
В принципе исходя из того что происходило в личных гонках, с учётом нынешнего уровня готовности женскую команду можно было вообще не выставлять в эстафете. Никого не осталось вообще, мрак полнейший.
22:50 10 декабря
PallMall
Нормальный состав: Подчуфарова - наша надежда, Акимова - сама стабильность, Слепцова сейчас на подъеме (в последней гонке показала лучшую скорость в нашей команде и всего один(!) промах). У Загоруйко есть потенциал. Настораживает состоянии Ольги, в последней гонки она бежала с трудом.
22:47 10 декабря
Петя
Наши бабцы отбили всякую охоту смотреть их потуги на дистанции. 30-ое место для такой сборной предел мечтаний!
22:12 10 декабря
Don Miguel
Глазырина сама сегодня сказала, что ей на высоте хреновато, других нет, докатались. Еще пару этапов без Шумиловой и Виролайнен, на эстафету вообще никого не останется. Кайшеву Губа все уши обгубил, что "нада и срочна", только в прошлом году ее тоже Кравцов в КМ отправил срочно, девочка потом вся изрыдалась
22:01 10 декабря
Katalina8
Если это последний шанс для Слепцовой, то можно потерпеть. Если нет, то это последняя женская гонка для интересного просмотра.Блат один.
21:17 10 декабря
Chen1979
Надо петицию писать чтобы Слепцову сняли.
21:15 10 декабря
bolelschik.volga34
Медведцев-супер тренер ведёт Россию со СВОЕЙ Слепой ПОДОПЕЧНОЙ в ТУПИК.
21:01 10 декабря
inachipoch
Команда-мечта! Будущий олимпийский чемпион Пхеньчхеньшменьхьяна. Остальным командам просто не имеет никакого смысла бороться за 1 место. Их удел- это борьба за 2-3 места.
20:49 10 декабря
TV глядач
Отыграла 20 позиций! Она что вошла в !0... в 20...или в 30 - ку сильнейших????????
20:29 10 декабря
maximalist
Слепцова - Глазырина: 1-0 не в пользу России!!! Бывший помощник пихлера сплавляет Глазырину, над которой немец откровенно издевался. Катя, мы верим в тебя! Ты наш антипихлер! Колобков, мы пока верим, что ты дашь отпор биатлонной несправедливости. Ты же олимпийский чемпион и знаешь кто чего достоин. ЭТО ВЫЗОВ ТЕБЕ!!!
20:26 10 декабря
Урфин_Я
Если седеющим девочкам Слепцовой Свете и Загоруйко Насте дают прокатиться на последнем аттракционе в парке развлечений перед автобусом, который повезёт их домой, то состав хоть ка-а-ак-то понимается... Если есть любой другой замысел - ТШ женской команды надо менять, нельзя доверять сборную сумасшедшим людям!!! Никакая проплата и блат не могут быть оправданы полнейшем отсутствием логики!
20:19 10 декабря
defender_8
Добрый вечер, дорогие друзья! Биатлон шагает по Европе и болельщики как-то повеселели после унылого, долгого лета. Завтра долгожданная эстафета и наши тренеры обнародовали составы женской и мужской команд. Логика тут проста и понятна. Если Слепцова была не вполне убедительной в спринте, то вгонке преследования она совершила невозможное - отыграла целых семнадцать мест! Мы давно ждали от Светы этого прорыва, и вот - свершилось! Назло злопыхателям и диванным специалистам она утёрла нос многим коллегам по цеху и показала своё лучшее время в сезоне. Если бы не один промах, не миновать ей цветочной церемонии, которую так любит наш не менее прославленный господин Губерниев. Торжество спортивного принципа отбора даёт свои плоды. Так было с момента появления лыж в России, а уж про винтовки я и не говорю. Не скрою, что третий этап многое определяет в эстафете и если хорошо пробегут остальные девочки, нас ждёт хороший выходной. Включим чайники, скинем лапшу с ушей, снимем пелену с глаз и будем красиво болеть.
20:03 10 декабря
Andre_Saratov
А1189 - неприкасаемый чайник. Из опубликованной нынче в СЭ переписке Родченкова.
19:57 10 декабря
Тринадцатый
надеюсь эта гонка будет последней в Кубке для Слепцовой ...
19:55 10 декабря
честный человечишко
жесть жёсткая...
19:49 10 декабря
Andre_Saratov
Даже не знаю, убегающая эстафета или догоняющая. Тренеры сборной тоже вряд ли ответят на этот вопрос.
19:48 10 декабря
SaypinS
У Слепцовой что, абонемент на все гонки куплен???
19:47 10 декабря