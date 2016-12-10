19:31 10 декабря | БИАТЛОН

Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете в Поклюке

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Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке, информирует официальный сайт СБР. Завтра на старт выйдут: Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова – на втором, Светлана Слепцова – на третьем, Анастасия Загоруйко – на четвертом этапе.

Начало гонки – в 16:30, "СЭ" проведет текстовую трансляцию эстафеты.

Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Поклюке

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56546/

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КОММЕНТАРИИ (33)
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alex1966

У Супер Светы жмет левый ботинок, как-бы мозольку не натерла сегодня в эстафете. Варежки ей выдали.

16:11 11 декабря

alex1966

K.Gorlanov - вы нашей женской сборной просто льсти .................

15:45 11 декабря

alex1966

Петя 30-го места не будет, команд меньше стартует.

15:44 11 декабря

alex1966

Жаль что нет еще одного Рикко Гросса, может быть тогда и наши тетки подтянулись бы к лидерам. И в состав привлек-бы молодежь как в мужской команде.

15:41 11 декабря

Leo Hawk

Урфин_Я, потому что в Украине денег нет и они просто соревнуются, а у нас осваивают бюджет.

14:02 11 декабря

Урфин_Я

Вот почему украинки взяли Меркушину сраз после победы на ИБУ в состав эстафеты??? А наши Ульяну не могут!? Ведь явно нужна она!!! Виграет преследование сегодня 100%. Интересно что скажет ТШ женский???

12:30 11 декабря

PallMall

Будет здорово, если попадем в ТОП-6.

04:27 11 декабря

Пушкарь в теме

В десятку-то попадем,а???

03:05 11 декабря

vitvk

На старт-то выйдут,вопрос - до финиша-то доедут?

01:36 11 декабря

vitvk

После удачного выступления наших парней этот кошмар может и прокатить...Кроме Подчуфаровой ,остальные трое должны понимать,что Зайцевой,Богалий и Вилухиной нет,и вытаскивать,как обычно,из дерьма их будет просто некому...Поэтому бояться будут не только соперниц,но и самих себя.Не факт,что эта сборная победила бы на Кубке России.Дожили - выбирать не с кого...

01:34 11 декабря

Гаттузо зол!

А где Богалий? Она бы смогла. Факт.

23:37 10 декабря

CSKA79

Света, как тебе это удается???

23:28 10 декабря

Armeez57

Как то и смотреть не на что,с такой стабильностью снизу!! И как обычно отмазки,когда уже вы будете бегать,а не отдыхать за счет людей!!!

23:02 10 декабря

m33

В принципе исходя из того что происходило в личных гонках, с учётом нынешнего уровня готовности женскую команду можно было вообще не выставлять в эстафете. Никого не осталось вообще, мрак полнейший.

22:50 10 декабря

PallMall

Нормальный состав: Подчуфарова - наша надежда, Акимова - сама стабильность, Слепцова сейчас на подъеме (в последней гонке показала лучшую скорость в нашей команде и всего один(!) промах). У Загоруйко есть потенциал. Настораживает состоянии Ольги, в последней гонки она бежала с трудом.

22:47 10 декабря

Петя

Наши бабцы отбили всякую охоту смотреть их потуги на дистанции. 30-ое место для такой сборной предел мечтаний!

22:12 10 декабря

Don Miguel

Глазырина сама сегодня сказала, что ей на высоте хреновато, других нет, докатались. Еще пару этапов без Шумиловой и Виролайнен, на эстафету вообще никого не останется. Кайшеву Губа все уши обгубил, что "нада и срочна", только в прошлом году ее тоже Кравцов в КМ отправил срочно, девочка потом вся изрыдалась

22:01 10 декабря

Katalina8

Если это последний шанс для Слепцовой, то можно потерпеть. Если нет, то это последняя женская гонка для интересного просмотра.Блат один.

21:17 10 декабря

Chen1979

Надо петицию писать чтобы Слепцову сняли.

21:15 10 декабря

bolelschik.volga34

Медведцев-супер тренер ведёт Россию со СВОЕЙ Слепой ПОДОПЕЧНОЙ в ТУПИК.

21:01 10 декабря

inachipoch

Команда-мечта! Будущий олимпийский чемпион Пхеньчхеньшменьхьяна. Остальным командам просто не имеет никакого смысла бороться за 1 место. Их удел- это борьба за 2-3 места.

20:49 10 декабря

TV глядач

Отыграла 20 позиций! Она что вошла в !0... в 20...или в 30 - ку сильнейших????????

20:29 10 декабря

maximalist

Слепцова - Глазырина: 1-0 не в пользу России!!! Бывший помощник пихлера сплавляет Глазырину, над которой немец откровенно издевался. Катя, мы верим в тебя! Ты наш антипихлер! Колобков, мы пока верим, что ты дашь отпор биатлонной несправедливости. Ты же олимпийский чемпион и знаешь кто чего достоин. ЭТО ВЫЗОВ ТЕБЕ!!!

20:26 10 декабря

Урфин_Я

Если седеющим девочкам Слепцовой Свете и Загоруйко Насте дают прокатиться на последнем аттракционе в парке развлечений перед автобусом, который повезёт их домой, то состав хоть ка-а-ак-то понимается... Если есть любой другой замысел - ТШ женской команды надо менять, нельзя доверять сборную сумасшедшим людям!!! Никакая проплата и блат не могут быть оправданы полнейшем отсутствием логики!

20:19 10 декабря

defender_8

Добрый вечер, дорогие друзья! Биатлон шагает по Европе и болельщики как-то повеселели после унылого, долгого лета. Завтра долгожданная эстафета и наши тренеры обнародовали составы женской и мужской команд. Логика тут проста и понятна. Если Слепцова была не вполне убедительной в спринте, то вгонке преследования она совершила невозможное - отыграла целых семнадцать мест! Мы давно ждали от Светы этого прорыва, и вот - свершилось! Назло злопыхателям и диванным специалистам она утёрла нос многим коллегам по цеху и показала своё лучшее время в сезоне. Если бы не один промах, не миновать ей цветочной церемонии, которую так любит наш не менее прославленный господин Губерниев. Торжество спортивного принципа отбора даёт свои плоды. Так было с момента появления лыж в России, а уж про винтовки я и не говорю. Не скрою, что третий этап многое определяет в эстафете и если хорошо пробегут остальные девочки, нас ждёт хороший выходной. Включим чайники, скинем лапшу с ушей, снимем пелену с глаз и будем красиво болеть.

20:03 10 декабря

Andre_Saratov

А1189 - неприкасаемый чайник. Из опубликованной нынче в СЭ переписке Родченкова.

19:57 10 декабря

Тринадцатый

надеюсь эта гонка будет последней в Кубке для Слепцовой ...

19:55 10 декабря

честный человечишко

жесть жёсткая...

19:49 10 декабря

Andre_Saratov

Даже не знаю, убегающая эстафета или догоняющая. Тренеры сборной тоже вряд ли ответят на этот вопрос.

19:48 10 декабря

SaypinS

У Слепцовой что, абонемент на все гонки куплен???

19:47 10 декабря

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Материалы других СМИ