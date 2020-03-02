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Допинг

Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток

21:15
Вольфганг Пихлер. Фото ТАСС
Вольфганг Пихлер. Фото ТАСС
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Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС. Спортсменки на Олимпиаде в Сочи работали в группе Пихлера. Ранее Зайцева и Романова, а также Ольга Вилухина были обвинены в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Играх-2014 были аннулированы.

Таким образом, спортсменки лишились серебряной медали в эстафете, а Вилухина — еще и серебра в спринте.

Все они подали иск на данное решение.

— Верю, что справедливость восторжествует, — сказал Пихлер перед началом выступления в суде.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7881831

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