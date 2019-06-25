Печенкин не станет оспаривать дисквалификацию за допинг

Российский биатлонист Александр Печенкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, не станет подавать апелляцию.

– Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры, – цитирует ТАСС мать 27-летнего биатлониста.

О его дискваликации ранее объявил IBU. Печенкин дисквалифицирован на 4 года с момента принятия данного решения – с 21 июня 2019 года. Спортсмен был временно отстранен 5 ноября 2018 года, поэтому этот период должен быть засчитан.

IBU аннулировал все результаты Печенкина с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года. За это время он выиграл золото чемпионата Европы в эстафете и две золотые медали на Универсиаде-2013.