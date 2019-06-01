Павлова - критикам: "Хотите – пишите. Я это не читаю, мне все равно"

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая в настоящий момент тренируется в Новосибирске по индивидуальной программе, отметила, что она спокойно относится к критике в свой адрес за резкие высказывания в интернете.

– Ты вот пробежала старт, у тебя вроде получилось и все пишут: "О, молодец-молодец". А стоит где-то оступиться сразу начинается: "Ты – плохой, давай завязывай". Начинают родителям писать, – сказала спортсменка в эфире телеканала "СТС-Мир". – Я не понимаю, зачем так люди делают. Я спокойно ко всему отношусь. Хотите – пишите. Я это не читаю, мне все равно.

Мне кажется, я еще не отошла от всех поездок, переездов. Мне просто хочется побыть дома. Ничего, сейчас подсоберусь и дальше в бой. Я уже не новичок, надо будет показывать нормальный уровень. Не будет уже никаких поблажек, что я новичок, выступаю первый год. Буду стараться, работать, доказывать.