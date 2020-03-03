Ольга Вилухина: «Верю, что решение арбитров CAS будет справедливым»

Российская биатлонистка Ольга Вилухина заявила, что верит в то, что решение арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских биатлонисток будет справедливым.

CAS 2-3 марта рассматривает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.

— Я верю, что решение арбитров будет справедливым. Вчера нам представили доказательства, что подписи (Григория) Родченкова поддельные, как это все будет дальше развиваться — неизвестно, — цитирует «РИА Новосоти» Вилухину. — На самом деле, где сам Родченков? Кто этот человек вообще? Меня обвиняют в допинговой схеме, государственной системе... Я становлюсь разменной монетой чьих-то игр. Кто за этим стоит?

?За анализ моих допинг-проб отвечает представитель контроля, имеется ввиду WADA. Какие ко мне вопросы? Поэтому забавно было слышать обвинения. Я думаю, что все будет хорошо. Единственное, хотелось бы, чтобы решение было принято сразу. Это настолько накладывает огромную тень на меня. Меня бесит, когда я приезжаю на соревнования в России, меня объявляют призером чемпионата мира. Где приставка двукратного серебряного призера Олимпийских игр? Мы все эти годы боремся.