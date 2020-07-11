Олег Матыцин: «Будем отдавать приоритет российским тренерам»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что при выборе тренеров сборных будет отдаваться приоритет российским специалистам. Сегодня Матыцин прибыл на отчетно-выборную конференцию СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом является Виктор Майгуров.

— Мы будем проводить политику приоритетов российских тренеров и не только в биатлоне. Это наша общая задача, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Сборная команда может быть успешной только в том случае, если будет подпитка со стороны молодежи, а это (возможно) только благодаря профессиональному тренеру.

Хотелось бы сказать спасибо всем, ко приехал на конференцию, так как все озабочены тем, что происходит в биатлоне, — отметил министр. — Главное звено работы любой федерации ? региональная политика и работа с детско?юношеским спортом. Такой формат конференции очень важен, его нужно сохранять и развивать. Главное, чтобы был диалог, несмотря на то, что у многих есть разные точки зрения. Мы должны использовать такую площадку как легитимное решение проблем.