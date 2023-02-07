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Васильев: «Нельзя утверждать, что Серохвостово могл бы успешно выступить на биатлонном ЧМ»

Васильев заявил, что успехи российских спортсменов на этапах Кубка Содружества нельзя проецировать
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что успехи российских спортсменов на этапах Кубка Содружества нельзя проецировать на чемпионат мира, стартующий в среду в Германии.

«Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов на этапах Кубка Содружества набрали отличную форму. Оба выступают очень хорошо и самое главное — стабильно. Например, недавно в Минске Латыпов впервые в своей карьере выдал четыре «ноля». Это говорит о том, что он сейчас в большом порядке. Однако на основании этого нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на чемпионате мира в Германии. Между внутренними и международными соревнованиями — огромная разница. В дело вступает, прежде всего, психологический фактор. Давление на чемпионате мира гораздо выше, и это в первую очередь сказывается на качестве стрельбы. Сплошь и рядом бывает так, что человек успешно выступает на внутренних стартах, но на международных соревнованиях не может показать и малой части своего потенциала», — приводит слова Васильева Betonmobile.ru.

Чемпионат мира по биатлону начнется в Оберхофе (Германия) 8 февраля. Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимают.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-vasilev-nelzya-utverzhdat-chto-latyipov-s-serohvostovyim-mogli-byi-uspeshno-vyistupit-na-biatlonnom-chm
Биатлон
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
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