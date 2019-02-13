Норвежец Коксвик назначен и.о. генерального секретаря IBU

Бывший генеральный секретарь Федерации биатлона Норвегии Альф Коксвик назначен временно исполняющим обязанности генсека IBU, сообщает официальный сайт союза. В должность он вступит 1 марта 2019 года.

Коксвик работал генеральным секретарем норвежской федерации с 2000 по 2008 год, а последние два года работал министром спорта. С 2008 года он руководит собственной консалтинговой компанией. В последние годы он активно занимался строительством биатлонных объектов и поддержкой молодых спортсменов.

1 февраля об уходе с поста и.о. генсека IBU объявил Мартин Кухенмайстер. Он занимал должность с апреля прошлого года после отстранения главы IBU Андерса Бессеберга и генсека Николь Реш по обвинению в коррупции.