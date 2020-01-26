Норицын назвал приблизительный состав женской сборной России на чемпионат мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын перед началом женского масс-старта на 12,5 километров на этапе Кубка мира в словенском Поклюке поделился ожиданиями от гонки.

В ней примут участие: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

— После мужского масс-старта? Погода стабильная, сегодня тяжелое скольжение в условиях гор, — сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ». — Девочкам немного сложнее бежать. Практически у всей 20-ка мужчин высокий процент попадания. Я думаю, что девочки восстановились, и сегодня будут давать бой. Лариса Куклина и ее самочувствие? Сейчас экстренно занялись лечением, ничего страшного. Предболезненное состояние, решили не стартовать, чтобы не рисковать. Состав женской команды? Поедет этот состав на чемпионат мира. Появится еще одна девочка, если хорошо выступит на Кубке IBU.

Ранее в сингл-миксте приняла участие Кристина Резцова.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Италии (с 12 по 23 февраля).