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Нильссон поделилась ожиданиями от дебюта в биатлоне

18:06
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон поделилась ожиданиями от дебюта в биатлоне на открытии сезона в Идре.

«Завтра моя первая гонка, и я немного переживаю. Меня все поддерживают, доказывая, что я сделала правильный выбор. Да, есть такие, кооторые говорят, что это далеко не лучшая идея. Посмотрим, скоро сами всае узнаем», — цитирует шведку Sveriges Radio.

Старты в Идре — часть подготовки сборной Швеции к основному сезону. Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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