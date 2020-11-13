Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон поделилась ожиданиями от дебюта в биатлоне на открытии сезона в Идре.

«Завтра моя первая гонка, и я немного переживаю. Меня все поддерживают, доказывая, что я сделала правильный выбор. Да, есть такие, кооторые говорят, что это далеко не лучшая идея. Посмотрим, скоро сами всае узнаем», — цитирует шведку Sveriges Radio.

Старты в Идре — часть подготовки сборной Швеции к основному сезону. Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.