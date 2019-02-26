Независимое агентство антидопингового тестирования открыло дело против Васильевой

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) открыло дело в отношении российской биатлонистки Маргариты Васильевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Ранее стало известно, что спортсменка может быть отстранена на срок до двух лет из-за пропуска трех допинг-тестов.

"ITA может подтвердить, что в настоящее время от имени IBU рассматривает дело о неудачной попытке протестировать Васильеву. В соответствии со стандартной процедурой, предусмотренной Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IBU, спортсмен имеет право дать объяснения, поэтому ITA рассмотрит это дело и решит, должна ли эта неудачная попытка быть учтена как ошибка со стороны спортсмена.

В то же время обращаем внимание, что на данном этапе речь не идет о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так что спортсмен временно не отстранен", - говорится в сообщении ITA.