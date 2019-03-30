"Не дотерпел в концовке дистанции и проиграл на последнем подъеме". Буртасов - о третьем месте в пасьюте

Российский биатлонист Максим Буртасов признался, что доволен своим выступлением в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени. 29-летний спортсмен занял третье место, на финише уступив Вадиму Филимонову.

- Сегодняшней гонкой я доволен, - приводит слова Буртасова "Тюменская Арена". - Только в концовке дистанции не дотерпел, когда пытался удержаться за Вадимом Филимоновым, ставшим серебряным призером. Было бы с ним интереснее разобраться на самом финише. Но так сложилось, что проиграл ему на последнем подъеме.

Масс-старт? Завтра все будут в равных условиях. И масс-старт покажет, кто успел восстановиться, а кто нет. А задача в чемпионате России – показать себя, на что ты готов. Для этого мы и тренируемся.

Напомним, Буртасов является двукратным призером Универсиады-2015: тогда он завоевал серебро в спринте и в пасьюте.

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