На этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования. Первое место занял немец Филипп Наврат.

Вторым к финишу пришел победитель индивидуальной гонки норвежец Фредрик Йессбакк. Третьим стал еще один немец Лукас Фрацшер. Лучший среди российских биатлонистов Карим Халили пришел к финишу пятым.

Биатлон

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 32.22,8 (1 шт. круг)

2. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — отставание 27,2 (2)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — 33,3 (3)

4. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 42,2 (2)

5. Карим Халили (Россия) — 59,0 (1)

6. Василий Томшин (Россия) — 1.02,0 (2)

10. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.22,6 (1)

39. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 4.25,9 (6)

54. Андрей Вьюхин (Россия) — 6.46,1 (8)