Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал допинговые дела российских биатлонистов.

?— Мы, как страна, имея проблемы с допингом, успешно преодолели. Сейчас в биатлоне совсем другая ситуация. Но наши старые грешки, даже если они таковыми не являются, нужно рассказывать и объяснять, — сказал Губерниев «СЭ». — И здесь Устюгов, который много лет молчал, к сожалению, пожал то, что посеял. Так что я совсем не удивлен, мне только обидно за наш спорт. С другой стороны, уже обижаться сил нет никаких. Поэтому пойду напишу Фуркаду, что он олимпийский чемпион масс-старта в Ванкувере. Я ту гонку комментировал, Устюгов в ней пришел к финишу первым. Там у нас еще подвисают медали Ханты-Мансийского чемпионата, сейчас прямо как карточный домик все начнет рассыпаться. Еще и у Черезова будет одна олимпийская медаль, а не две. Но это решение назревало, поэтому я совсем не удивлен. (Сергей Федоров)