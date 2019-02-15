"На стрельбе была рулетка". Корастылев - о спринте на этапе Кубка мира в США

Российский биатлонист Сергей Корастылев заявил, что стрельба во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейкт-Сити зависела от везения. 29-летний спортсмен допустил 5 промахов и занял 77-е место.

- Было тяжело. Сказалась отмена спринта в Канаде. Немного засиделись без соревновательной деятельности, - сказал Корастылев в эфире канала "Матч ТВ". - И еще высота, на которой тяжело дышать. Лыжи работали хорошо, а на рубеже вы все видели сами.

На стрельбе была рулетка. Кому повезло, тот и попал. Дело было в везении. Йоханнес Бе пришел и попал в порыв, а это не постоянный ветер.

Все о биатлоне - здесь