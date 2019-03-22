"На первом рубеже был туман". Логинов - о погодных условиях в спринтерской гонке

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что сильный туман сказался на его стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 27-летний россиянин допустил один промах на лежке и занял 9-е место.

- На первом рубеже был туман, хорошо, что один хотя бы попал, - сказал Логинов в интервью Калашников Media. - А стоя тумана не было, но был сильный ветер. Стрелял там порядка 27-28 секунд. Самочувствие нормальное, но гонка получилась не очень хорошая.

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