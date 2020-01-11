Мужская сборная России поднялась на четвертое место в эстафетном зачете

Мужская сборная России по биатлону поднялась на четвертое место в эстафетном зачете Кубка мира. В субботу, 11 января, россияне заняли четвертое место в эстафете в Оберхофе. В активе национальной команды 124 очка.

Лидирует сборная Норвегии (180), вторая — команда Франции (156), третье место у Германии (136).

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 180 (+60)

2 (2). Франция — 156 (+54)

3 (3). Германия — 136 (+48)

4 (5). Россия — 124 (+43)

5 (10). Словения — 106 (+38)

6 (11). Белоруссия — 103 (+40)