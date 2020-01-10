Мужская сборная России осталась на четвертом месте в Кубке наций
18:11
Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 2849 очков.
Норвегия лидирует (3323), Франция занимает 2-е место (3136), Германия — 3-е (2865).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 3323 (+397)
2 (2). Франция — 3136 (+452)
3 (3). Германия — 2865 (+412)
4 (4). Россия — 2849 (+396)
5 (5). Италия — 2525 (+219)
6 (6). Швеция — 2432 (+327)
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