Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на второе место в зачете спринтерских гонок. В активе россиянки 117 очков.

Первое занимает итальянка Доротея Вирер (139), третье — норвежка Ингрид Таннреволь (108).

Екатерина Юрлова-Перхт — 27-я (38), Лариса Куклина — 29-я (36), Кристина Резцова — 41-я (22), Тамара Воронина — 50-я (12).

Спринт (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 139 (+19)

2 (3). Светлана Миронова (Россия) — 117 (+43)

3 (4). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 108 (+38)

4 (9). Маркета Давидова (Чехия) — 102 (+48)

5 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 97 (+27)

6 (20). Тирил Экхофф (Норвегия) — 95 (+60)...

27 (40). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 38 (+23)...

29 (34). Лариса Куклина (Россия) — 36 (+13)...

41 (36). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)...

50 (44). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)

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