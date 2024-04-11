Шашилов: «Если хотят, я могу поменяться с Истоминым. Не вопрос»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал «СЭ» свое отношение к изменениям в работе в следующем сезоне.

— Понятно, как будете работать в следующем сезоне?

— Сейчас съездим на экспертный совет. Команда есть. У нас не так много народу, который проходит по принципам отбора в команду. Формат, при котором группа Артема Истомина будет готовиться к 2030-му году, набирать более способную молодежь — это правильно. Если хотят, я могу поменяться с ним. Не вопрос. Поживем — увидим.

— Как восприняли реструктуризацию?

— Да никак. Работа есть работа, — сказал Шашилов «СЭ».