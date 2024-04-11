Серохвостов: «У меня сезон не долгий. Я мало где выступал»
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», что может пропустить последние гонки сезона на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.
— Долгий сезон получается. Нет усталости?
— У меня он не долгий. Я мало где выступал. По-моему, всего 16 гонок. Особо не устал.
— На оставшиеся в сезоне три гонки какой настрой?
— Под вопросом еще — бежать или не бежать.
— Не понимаешь свое состояние?
— Не то, чтобы состояние. Просто слишком много болел в этом сезоне, слишком много гонок в полуболезненном или послеболезненном состоянии. Пока думаю, принимать или не принимать участие, — сказал Серохвостов «СЭ».
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