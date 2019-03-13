"Медаль улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных". Драчев - об индивидуальной гонке на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что россияне имели шансы на медали в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Лучшим из российских спортсменов стал Евгений Гараничев - он занял 7-е место.

- Наши лидеры, Логинов и Гараничев, сработали достаточно уверенно, понятно, что мы на них надеялись, - приводит ТАСС слова Драчева. - У Логинова немного не получилось, все-таки три промаха - это многовато для такой гонки, хоть и погода очень сложная, лотерейная: кому из лидеров подфартило, те с погодой и справились, а Гараничеву снова не хватило маленького шага, одного выстрела.

Ребята, которые работали на чемпионате мира в первый раз, Поршнев и Поварницын, в принципе, тоже достойно прошли гонку. Конечно, они, как хорошие стрелки, могли бы стрельнуть и получше, но сыграли свою роль волнение и погодные условия.

Сегодня в очередной раз был шанс получить медаль, но она улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных.

Напомним, Логинов и Гараничев смогли отобраться в масс-старт, который пройдет 17 марта.

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