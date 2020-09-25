Майгуров рассказал, за что отстранили Глазырину

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

— Речь идёт о нарушениях, предположительно совершённых в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях, — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова. — Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от BIU документы. В свою очередь, спортсменам предоставлены 10 дней для того, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации и 14 дней — чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения.

В четверг стало известно, что 33-летняя Глазырина отстранена на основании доказательств, содержащихся в данных Московской лаборатории и докладе Макларена. Ранее она уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за допинг с 10 февраля 2018 года по 9 февраля 2020. Все результаты выступлений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года аннулированы.