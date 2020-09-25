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Допинг

Майгуров рассказал, за что отстранили Глазырину

11:21
Екатерина Глазырина. Фото Андрей Аносов, СБР
Екатерина Глазырина. Фото Андрей Аносов, СБР
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

Екатерина Глазырина.Глазырину хотят второй раз наказать за одно и то же нарушение. На этот раз — пожизненно

— Речь идёт о нарушениях, предположительно совершённых в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях, — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова. — Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от BIU документы. В свою очередь, спортсменам предоставлены 10 дней для того, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации и 14 дней — чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения.

В четверг стало известно, что 33-летняя Глазырина отстранена на основании доказательств, содержащихся в данных Московской лаборатории и докладе Макларена. Ранее она уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за допинг с 10 февраля 2018 года по 9 февраля 2020. Все результаты выступлений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года аннулированы.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/prezident-sbr-prokommentiroval-resheniya-biu-i-cas/

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