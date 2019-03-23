Матвей Елисеев: "Теперь выхожу на старт с более трезвой головой"

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что доволен своим результатом в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летний спортсмен занял девятое место.

- Это мой лучший результат сезона, хотя, конечно, ошибки были, - сказал Елисеев в интервью Калашников Media. - Стартовал вообще спокойно, меня четыре человека обогнали. Я дал организму привыкнуть. Приходится делать скидку на неидеальное состояние. Проходит азарт гонки, теперь с более трезвой головой на старт выхожу. Помогает.

Я доволен своим последним кругом. Если раньше я проигрывал минутами, то теперь почти до последнего подъема с лидерами держался. Шансы были, прогресс идет.

Елисеев занимает 30-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 274 очка.

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