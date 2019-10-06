Мартен Фуркад рассказал о возможности завершения карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не исключил, что уйдет из профессионального спорта после сезона-2019/20. Пока, по его словам, он думает о предстоящем сезоне.

— Точно знаю, что буду выступать максимум до 2022 года. К этому времени мне будет 33 года, — цитирует Фуркада rmcsport. — В биатлоне у меня будет все, а вокруг остается еще много чего неизведанного. Я хочу изучать и другие области в жизни, а также также проводить больше времени с детьми.

В апреле 2020 года я приму решение, заканчивать ли карьеру или готовиться к Олимпиаде. Но когда я тренируюсь, я не думаю об этом. Сейчас думаю только о предстоящем сезоне.