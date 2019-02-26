Маргарита Пахноцкая: "Васильева могла позвонить в РУСАДА, но почему-то этого не сделала"

Первый заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Россиянке грозит дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать.

У нас также разработан специальный тренинговый мини-курс по правильному заполнению. Более того, в Союзе биатлонистов России есть специальный сотрудник, ответственный за антидопинговое обеспечение, поэтому все объяснения нарушившей правила доступности спортсменки нас немного удивляют. У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у нее имеются сейчас.

Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала.