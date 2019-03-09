Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде! Йоханнес Бе выиграл гонку

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и на 10,7 секунд отстал от норвежца Йоханнеса Бе, выигравшего гонку. Бронза досталась французу Кантену Фийон Майе.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не допустил ни одного промаха, но занял только шестое место. Россиянин Евгений Гараничев стал 19-м, Дмитрий Малышко - 33-м, Матвей Елисеев - 51-м.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.37,6 (1 шт. круг)

2. Александр Логинов (Россия) - отставанин 13,7 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 16,5 (0)

4. Дмитрий Пидручный (Украина) - 16,8 (0)

5. Симон Дестье (Франция) - 24,8 (0)

6. Мартен Фуркад (Франция) - 32,5 (0)...

19. Евгений Гараничев (Россия) - 01.23,0 (1)...

33. Дмитрий Малышко (Россия) - 01.50,9 (2)...

51. Матвей Елисеев (Россия) - 02.20,2 (1)

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