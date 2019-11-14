Логинов рассчитывает залечить травму к началу зимнего сезона

Лидер сборной России Александр Логинов рассчитывает, что воспаление в области локтя не помешает ему выступить на первом в новом сезоне этапе Кубка мира. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

Логинов находится на сборе в Тюмени, по причине воспаления он вынужден тренироваться по облегченной программе, не загружая травмированную руку. Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

— Мы планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде — смешанную эстафету, — цитирует ТАСС Белозерова. — Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана.