Логинов до конца чемпионата мира ограничил общение с прессой

Лидер российской сборной Александр Логинов сообщил, что до конца чемпионата мира не будет общаться с журналистами, чтобы лучше сконцентрироваться на гонках.

Спортсмен будет говорить только на официальных пресс-конференциях после гонок, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Извините, но до конца чемпионата мира я не буду общаться, – сообщил Логинов. – Никаких претензий и обид, просто хотел бы сконцентрироваться на гонках. После масс-старта обязательно пообщаемся.

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