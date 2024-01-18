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Сегодня, 10:05

Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию индивидуальной гонки

IV этап Кубка России по биатлону пройдет в Ижевске с 18 по 21 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Поварницын.
Фото Global Look Press

IV этап Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону под названием «Ижевская винтовка» пройдет в Ижевске с 18 по 21 января. В программе первого соревновательного дня: индивидуальная гонка. Публикуем расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске на 18 января. Время начала гонок — московское.

Расписание Кубка России по биатлону в Ижевске сезона 2023/2024 на 18 января

18 января, четверг

10:00. Мужская индивидуальная гонка, 20 км

13:00. Женская индивидуальная гонка, 15 км

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также трансляцию покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

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