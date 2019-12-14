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Лариса Куклина: «Шагаем маленькими шажочками к высшему месту на пьедестале!»

14 декабря 2019, 23:20
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Биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали сборную России.

В субботу женская команда в составе Кристины Резцовой, Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Сегодня хороший и радостный день для всей команды! Шагаем маленькими шажочками к высшему месту на пьедестале! Все будет хорошо. От души и сердца благодарна всем, кто переживал, поддерживал и продолжает верить в нас! — написала Куклина в Instagram.

Ройселанн отменила российское чудо. Россия — вторая в эстафете в Хохфильцене

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