Куклина рассказала, как проходят сборы в Рамзау

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сборе в Рамзау.

- Продолжаем работу на снегу. Катаемся на высоте 2500 м над уровнем моря. Здесь все тренировки проходят на низком пульсе и лактате до 1.5 м/моль. У нас в команде к каждому спортсмену индивидуальный подход и это не может не радовать, — написала Куклина в своем Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на этапе в Оберхофе.

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