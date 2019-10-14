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Куклина рассказала, как проходят сборы в Рамзау

14:25
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сборе в Рамзау.

- Продолжаем работу на снегу. Катаемся на высоте 2500 м над уровнем моря. Здесь все тренировки проходят на низком пульсе и лактате до 1.5 м/моль. У нас в команде к каждому спортсмену индивидуальный подход и это не может не радовать, — написала Куклина в своем Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на этапе в Оберхофе.

Продолжаем работу на снегу. Катаемся на высоте 2500 м над уровнем моря (ледник #dachstein ). Здесь все тренировки проходят на низком пульсе и лактате до 1.5 м/моль. У нас в команде к каждому спортсмену индивидуальный подход и это не может не радовать? ??Если есть вопросы относительно тренировочного процесса ЗАДАВАЙТЕ в КОММЕНТАРИЯХ!) С радостью отвечу??? @kvplusaustralia @fischer_russia @onewaynordic @skiwax.ru @yamalwomenteam #kuklina #biathlon #austria?? #ramsau

Публикация от Lara Kuklina (@kuklinalara)

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