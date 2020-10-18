Куклина присоединится к сборной России на сборе в Тюмени

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о том, что биатлонистка Лариса Куклина присоединится к сборам в Тюмени.

Сбор в Тюмени начнется 22 октября. Ранее в сборе в Сочи, который проходил с 1 по 15 октября, принимали участие Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Тамара Воронина.

— В Тюмени перестроимся и перейдем на специальную работу биатлониста, — приводит слова Шашилова официальный сайт СБР. — Надо все на снег переложить. Уже и стрельба не с высоких роллеров, а с лыж — опора посерьезней. С лыж стрелять легче, по себе знаю.

У нас там будут обе команды, которые были на централизованной подготовке, включая Павлову и Куклину. Думаю, этот народ и оставит для себя шансы на участие в Кубке мира. Всех будем смотреть, чтобы собрать объективно лучшую нашу команду. Боеспособную.