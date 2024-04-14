Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта мужчин на этапе в Мурманске

Мужской большой масс-старт в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023 / 2024 по биатлону пройдет в Мурманске в воскресенье, 14 апреля. Начало гонок — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за гонками в можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 12.50 мск. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР.Для жителей Белорусии эфир гонок покажут на местном телеканале БТ5.

Финальный этап Кубка Содружества стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля.

Масс-старт у мужчин представляет собой гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.