Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:10

Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта мужчин на этапе в Мурманске

Мужской большой масс-старт в финальном этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Бабиков.
Фото AFP

Мужской большой масс-старт в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023 / 2024 по биатлону пройдет в Мурманске в воскресенье, 14 апреля. Начало гонок — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за гонками в можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 12.50 мск. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР.Для жителей Белорусии эфир гонок покажут на местном телеканале БТ5.

Финальный этап Кубка Содружества стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля.

Масс-старт у мужчин представляет собой гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Биатлон
0
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Автомобилист» и «Магнитка» сразятся за финал в седьмом матче
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко стала чемпионкой масс-старта Кубка Содружества по биатлону

Биатлонистка Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости