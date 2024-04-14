Шевченко стала чемпионкой масс-старта Кубка Содружества по биатлону

Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 45 минут 8,1 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второй стала Анастасия Гореева, третье место — у Ирины Казакевич.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14-е место. 11 апреля 39-летняя спортсменка сообщила, что проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который проходит с 12 по 14 апреля.

Биатлон. Кубок Содружества. Четвертый этап, Мурманск

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Наталия Шевченко (Россия) — 45.08,1 (0 промахов).

2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 17,2 секунды (3).

3. Ирина Казакевич (Россия) +23,7 (2).