Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

3 марта, 09:37

Наталия Шевченко победила в гонке преследования в финале Кубка России в Уфе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталия Шевченко.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Наталия Шевченко победила в гонке преследования в финале Кубка России в Уфе. Она преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 27,8 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняла Наталья Гербулова, отстав от лидера на 6,6 секунды. Третьей стала Анастасия Шевченко, отстав на 8,7 секунды.

Финальный V этап Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Анастасия Шевченко
Наталия Шевченко
Наталья Гербулова
1
1
Читайте также
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: смотреть прямую трансляцию гонки преследования женщин в Уфе

Кубок России: смотреть прямую трансляцию гонки преследования мужчин в Уфе
Новости
RSS RSS
Все новости