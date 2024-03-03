Наталия Шевченко победила в гонке преследования в финале Кубка России в Уфе

Российская биатлонистка Наталия Шевченко победила в гонке преследования в финале Кубка России в Уфе. Она преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 27,8 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняла Наталья Гербулова, отстав от лидера на 6,6 секунды. Третьей стала Анастасия Шевченко, отстав на 8,7 секунды.

Финальный V этап Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

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