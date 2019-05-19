Коукалова поблагодарила Дальмайер за карьеру

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова поблагодарила Лауру Дальмайер за карьеру. 25-летняя немка объявила об уходе из спорта в пятницу, 17 мая.

- Дорогая Лаура Дальмайер, позволь мне пожелать тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни! Самое главное – здоровья, любви и мира вокруг каждый день твоей жизни.

Несмотря на то, что мы были конкурентами и каждый раз старались показать свой максимум, мне кажется, мы были очень близки друг к другу. Для меня большая честь, что мы выступали в гонках вместе и так много испытали.

Спасибо тебе за все, что ты сделала для мира биатлона, береги себя, наслаждайся жизнью, и я искренне надеюсь увидеться с тобой в ближайшее время.

Огромное уважение и много объятий. Габи, - написала Коукалова в своем Фейсбуке.

Напомним, Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой-2018, а также семикратной чемпионкой мира.

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