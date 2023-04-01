Каплина: «Я чувствую, как набираю от старта к старту»

Биатлонистка Елизавета Каплина поделилась мнением о своей форме на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— Какие впечатления от первого этапа? Сегодня «лежка» немного не получилась, в чем была проблема?

— Меня вообще в этом году «лежка» не очень радует. Я тороплюсь с первым выстрелом, а потом немного теряю концентрацию. Но хорошо получилось отработать допами, очень быстро. Хорошо, что сегодня очень круто катили лыжи. Ходом чувствовала себя нормально, разложилась по дистанции правильно.

— Великолепный последний круг — это результат работы лыж или форма возвращается?

— Это совокупность факторов: и лыжи, и возвращение формы. Я чувствую, как набираю от старта к старту. Еще и тактически разложилась правильно в сегодняшней гонке.

Каплина в составе сборной ХМАО-Югры-1 выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023.