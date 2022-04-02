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Сегодня, 10:17

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа.
Фото СБР

Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа выиграла женскую эстафету на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.

В составе команды выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова.

Второе место в гонке заняла команда Свердловской области, которую представили Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева.

На третьей строчке — сборная Сибирского и Дальневосточного округов, за которую выступили Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина.

Спортсменки из Белоруссии заняли седьмое место. В составе команды выступали Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева.

Чемпионат России завершится 3 апреля.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуссии. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Биатлон
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
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