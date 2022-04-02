Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа выиграла женскую эстафету на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.
В составе команды выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова.
Второе место в гонке заняла команда Свердловской области, которую представили Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева.
На третьей строчке — сборная Сибирского и Дальневосточного округов, за которую выступили Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина.
Спортсменки из Белоруссии заняли седьмое место. В составе команды выступали Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева.
Чемпионат России завершится 3 апреля.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуссии. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.