Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа выиграла женскую эстафету на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.

В составе команды выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова.

Второе место в гонке заняла команда Свердловской области, которую представили Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева.

На третьей строчке — сборная Сибирского и Дальневосточного округов, за которую выступили Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина.

Спортсменки из Белоруссии заняли седьмое место. В составе команды выступали Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева.

Чемпионат России завершится 3 апреля.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуссии. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.