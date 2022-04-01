Павел Ростовцев прокомментировал идею СБР пригласить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением по поводу того, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) хотело пригласить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера.

«У Бьорндалена есть определенные знания, уникальный опыт. Если человек хотел бы ими поделиться, то почему нет? Я поддерживаю такие идеи. Обмен опытом, привлечение передовых взглядов — это очень интересно и важно. У Уле много историй, которые приводили его к большим победам. Этим можно было бы воспользоваться. Было бы хорошо, если бы Уле оказался в штабе сборной России!

У Бьорндалена есть много, чему нам можно поучиться: в плане функциональной и физической подготовки, подводки к главным стартам — здесь он всегда чувствовал себя хорошо. Если бы это произошло, было бы здорово», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

Сегодня, 1 апреля, президент СБР Виктор Майгуров заявил, что Бьорндален мог стать тренером сборной России.