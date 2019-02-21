Колобков поздравил Малышко и Павлову с золотом ЧЕ по биатлону, Ретивых - с бронзой ЧМ по лыжным видам спорта

Минист спорта РФ Павел Колобков поздравил российских биатлонистов Дмитрия Малышко и Евгению Павлову с золотыми медалями в сингл-миксте на чемпионате Европы в Минске, а лыжника Глеба Ретивых - с бронзой чемпионата мира в австрийском Зефельде.

- Поздравляю Глеба с первой в карьере медалью чемпионата мира! Бронза - достойный результат. Чемпионат только стартовал, и я желаю Глебу, как и другим ребятам нашей сборной, успеха в остальных дисциплинах! - говорится в сообщении пресс-службы Колобкова. - И конечно, поздравляю наших биатлонистов Дмитрия Малышко и Евгению Павлову с победой в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы.

Совсем немного не дотянули до медали россияне в следующей эстафете. Но впереди еще старты. Пусть первое для России на этом турнире "золото" станет стимулом для всей нашей команды в следующих гонках.

Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

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