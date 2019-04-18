"Когда диетолог рекомендовал больше белка". Волков бомбит в Инстаграме

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017-го, российский биатлонист Алексей Волков пошутил на тему возможной диеты в своем Инстаграме. 31-летний спортсмен запечатлен с гигантским контейнером красной икры.

– Когда диетолог рекомендовал побольше белка и omega 3! – написал Волков.

Заслуженный мастер спорта Волков является единственным в истории семикратным чемпионом Европы по биатлону. Восемь раз завоевывал золотые медали на чемпионатах России.